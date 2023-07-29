Убили пассажирку и украли ее вещи: суд подтвердил приговор проводникам поезда Киев – Ужгород
Источник:ZAXID.NET
Львовский апелляционный суд подтвердил приговор двум проводникам поезда Киев – Ужгород. Мужчины в 2011 году жестоко убили пассажирку.
Суд назначил злоумышленникам по 14 и 13 годам лишения свободы. Они пытались оспорить наказание.
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Проводники убили пассажирку
Два проводника поезда Киев – Ужгород Андрей Иваницкий и Михаил Приходько 17 декабря 2011 пригласили пассажирку в свое купе. Девушка ехала из Киева в Стрый.
Мужчины копировали с ее телефона музыку, угощали кофе и сигаретами. Пассажирка рассказала, что на остановке ее будет встречать друг, работающий в правоохранительных органах.
Впоследствии проводники попытались склонить девушку к сексу, однако она отказалась. Испугавшись, что она расскажет об этом случае своему товарищу, мужчины решили ее убить.
Они вывели пассажирку в тамбур, ударили ее металлической кочергой по голове и выбросили из вагона. Девушка скончалась на месте от тяжелых травм.
После убийства проводники украли из купе все ее вещи. Тело погибшей обнаружил машинист электрички на железнодорожной гонке Золочев – Красне в конце декабря.
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Злоумышленники хотели оспорить приговор
Сиховский райсуд Львова 7 декабря 2016 признал мужчин виновными в умышленном убийстве. Им назначили 14 и 13 лет лишения свободы.
По так называемому "закону Савченко", срок отбывания наказания в СИЗО злоумышленникам засчитали как день за два. Родственники погибшей отсудили у ГТОО "Юго-Западная железная дорога" 300 тысяч гривен морального ущерба.
Осужденные обжаловали приговор в апелляционном суде. Они просили:
- снова исследовать доказательства,
- провести психофизиологическую экспертизу и допрос на детекторе лжи.
Однако Львовский апелляционный суд в июне 2023 подтвердил приговор Сиховского райсуда.
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