Вбили пасажирку і викрали її речі: суд підтвердив вирок двом провідникам потяга Київ – Ужгород
Джерело:ZAXID.NET
Львівський апеляційний суд підтвердив вирок двом провідникам потяга Київ – Ужгород. Чоловіки у 2011 році жорстоко вбили пасажирку.
Суд призначив зловмисникам по 14 і 13 років позбавлення волі. Вони намагалися оскаржити покарання.
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Провідники вбили пасажирку
Двоє провідників потяга Київ – Ужгород Андрій Іваницький і Михайло Приходько 17 грудня 2011 року запросили пасажирку у своє купе. Дівчина їхала з Києва до Стрия.
Чоловіки копіювали з її телефону музику, пригощали кавою та сигаретами. Пасажирка розповіла, що на зупинці її зустрічатиме друг, що працює в правоохоронних органах.
Згодом провідники спробували схилити дівчину до сексу, однак вона відмовилась. Злякавшись, що вона розповість про цей випадок своєму товаришу, чоловіки вирішили її вбити.
Вони вивели пасажирку в тамбур, вдарили її металевою кочергою по голові та викинули з вагона. Дівчина померла на місці від важких травм.
Після вбивства провідники вкрали з купе всі її речі. Тіло загиблої виявив машиніст електрички на залізничному перегоні Золочів – Красне наприкінці грудня.
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Зловмисники хотіли оскаржити вирок
Сихівський райсуд Львова 7 грудня 2016 року визнав чоловіків винними в умисному вбивстві. Їм призначили 14 і 13 років позбавлення волі.
За так званим "законом Савченко", термін відбування покарання в СІЗО зловмисникам зарахували як день за два. Родичі загиблої відсудили в ДТГО "Південно-Західна залізниця" 300 тисяч гривень моральної шкоди.
Засуджені оскаржили цей вирок в апеляційному суді. Вони просили:
- знову дослідити докази,
- провести психофізіологічну експертизу та допит на детекторі брехні.
Однак Львівський апеляційний суд у червні 2023 року підтвердив вирок Сихівського райсуду.
Інші жорстокі вбивства в Україні: коротко
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