Психически больной мужчина сбил шифером полицейского с крыши в Одессе

В Одессе на улице Достоевского агрессивный мужчина, вооружившись топором, ножом и тяпкой, вылез на крышу и начал бросаться камнями по окнам и в людей. Когда же к нему поднялся патрульный, злоумышленник бросил в инспектора шифером, и тот упал примерно с 5-метровой высоты.

По информации пресс-службы патрульной полиции Одессы, инцидент произошел около 16:00 субботы, 23 ноября.

Обратите внимание! А пассажиры пусть подождут: в Одессе маршрутчики устроили драку посреди рейсов – видео

Инспекторы сразу же прибыли на место инцидента. Там они увидели мужчину, имевшего признаки психического расстройства. Он вылез на гараж и начал бросать камни по окнам жилых домов. В общем мужчина вел себя неадекватно, на полицейских не реагировал и выкрикивал нецензурные слова.

Через некоторое время после уговоров один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять оттуда мужчину. Однако тот начал бросаться в инспектора шифером. В итоге милиционер не удержался и упал с крыши – примерно с 5-метровой высоты. Его передали врачам скорой помощи.

Впоследствии злоумышленника все же удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи. Полицейские выяснили, что ему 31-год. До инцидента он находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

Заметим, что психически неуравновешенного удалось успокоить только сотрудникам ТОРа (тактико-оперативное реагирование) – они на крыше обезоружили и задержали злоумышленника. До этого на место прибыли сразу два патруля полиции.

Что говорят свидетели

Очевидцы рассказывают, что мужчина залез на крышу, прихватив с собой топор, нож и тяпку. Там он начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и автомобили, размещенные неподалеку, передает УНИАН.

По словам мужчины, который назвался Денисом Шацило, когда по вызову приехал первый экипаж патрульных, мужчина бросил в служебный автомобиль кирпич и попал в капот.

Кстати говоря! Среди домов в Днепре взорвалась граната: местные жители обнаружили труп мужчины – видео, фото

"Психопата уговорить не удавалось ни его матери, ни вежливым копам... Пока он бегал по крышам соседей, ломая сапой шифер и бросаясь в людей, пришлось разрядить в него две обоймы с травмата исключительно в целях самообороны, но боли этот психически больной человек не чувствует...", – добавляет Шацило.

Соседи, в свою очередь, говорят, что задержанный живет на своем участке без света, газа, воды.