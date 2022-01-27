Психологических отклонений не было, – пресс-секретарь МВД про Артема Рябчука

Солдат срочной службы Артем Рябчук устроил стрельбу по нацгвардейцам на "Южмаше". Однако психологических отклонений у него не было.

Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алена Матвеева в эфире 24 канала. Перед этим Денис Монастырский заявил, что психическое состояние стрелка на момент выдачи допуска к оружию будет изучать специальная комиссия.

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По словам Матвеевой, перед тем, как прийти на службу, Артем Рябчук проходил медицинскую комиссию.

Каких-либо психологических или иных отклонений у парня не было обнаружено,

– заявила пресс-секретарь МВД.

Нацгвардеец Артем Рябчук заявил , что после стрельбы по своим собратьям сам сдался правоохранителям. Впоследствии эту информацию подтвердили в Государственном бюро расследований.

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