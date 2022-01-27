Психологічних відхилень не було, – речниця МВС про Артема Рябчука

Солдат строкової служби Артем Рябчук влаштував стрілянину по нацгвардійцях на "Південмаші". Однак психологічних відхилень у нього не було.

Про це розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва в ефірі 24 каналу. Перед цим Денис Монастирський заявив, що психічний стан стрілка на момент видачі допуску до зброї вивчатиме спеціальна комісія.

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За словами Матвєєвої, перед тим, як прийти на службу, Артем Рябчук проходив медичну комісію.

Якихось психологічних чи інших відхилень у хлопця не було виявлено,

– заявила речниця МВС.

Нацгвардієць Артем Рябчук заявив , що після стрілянини по своїх побратимах сам здався правоохоронцям. Згодом цю інформацію підтвердили у Державному бюро розслідувань.

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