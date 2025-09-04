Путин боится вступления Украины в ЕС, но речь не об институции, – Зеленский
- Зеленский отмечает, что Путин боится успеха Украины и ее вступления в ЕС из-за потенциального исчезновения границ со странами ЕС.
- Россияне могли бы брать пример с украинцев.
- Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО.
Владимир Зеленский во время интервью с французскими журналистами рассказал, как Путин относится к потенциальному вступлению Украины в ЕС. Речь даже не об институте, а о более широком понятии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Point.
Почему Путин боится вступления Украины в ЕС?
Для Украины вступление в Евросоюз станет успехом.
Путин очень боится, что Украина достигнет успеха. Во всех смыслах этого слова. Он боится, что Украина действительно вступит в ЕС. И я говорю не об институтах, я говорю об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС,
– сказал Зеленский.
Президент считает, что в Украине люди уже свободны, и Путину не нравится это. Потому что россияне могли бы взять пример с украинцев.
"По сути, знаете, наша ситуация такая, как когда у вас есть очень плохой сосед, который завидует вашему успеху. У вас есть семья, вас любят, а его не любят. И этот человек даже не выходит на улицу, он не выходит из своей комнаты, боясь, что кто-то плюнет ему в лицо. Вот в чем проблема Украины. Путин не любит видеть успех Украины. Но Украина достигнет успеха", – уверен Зеленский.
Он добавил, что Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО.
Россияне смягчили риторику в отношении ЕС
- Если раньше Евросоюз и НАТО в заявлениях россиян были едва ли не тождественными, то теперь это не так. В последнее время Путин часто говорит, что якобы не против вступления Украины в ЕС. Но категорически против НАТО.
- Более того, в феврале 2025 года Песков назвал вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева. Мол, это возможно, потому что ЕС не является военно-политическим блоком. Впрочем, идея европейской армии россиянам не нравится. "Планы ЕС создать собственную армию необходимо внимательно отслеживать и делать выводы", – сказал тогда представитель Путина.
- А в июне этого года украинский МИД напомнил заявления Москвы в апреле 2004 года, когда Путин поддерживал расширение НАТО. Тогда диктатор говорил, что "каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности". И что расширение НАТО "усилит доверие в Европе и во всем мире".