Путін боїться вступу України до ЄС, але мова не про інституцію, – Зеленський
- Зеленський зазначає, що Путін боїться успіху України та її вступу до ЄС через потенційне зникнення кордонів з країнами ЄС.
- Росіяни могли би брати приклад з українців.
- Путін не хоче, щоб Україна вступала в НАТО.
Володимир Зеленський під час інтерв'ю з французькими журналістами розповів, як Путін ставиться до потенційного вступу України в ЄС. Мова навіть не про інституцію, а про ширше поняття.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Point.
Чому Путін боїться вступу України в ЄС?
Для України вступ в Євросоюз стане успіхом.
Путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. В усіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до ЄС. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС,
– сказав Зеленський.
Президент вважає, що в Україні люди вже вільні, і Путіну не подобається це. Бо росіяни могли би взяти приклад з українців.
"По суті, знаєте, наша ситуація така, як коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його не люблять. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. Ось у чому проблема України. Путін не любить бачити успіх України. Але Україна досягне успіху", – впевнений Зеленський.
Він додав, що Путін не хоче, щоб Україна вступала в НАТО.
Росіяни пом'якшили риторику щодо ЄС
- Якщо раніше Євросоюз і НАТО в заявах росіян були чи не тотожними, то тепер це не так. Останнім часом Путін часто говорить, що нібито не проти вступу України в ЄС. Але категорично проти НАТО.
- Ба більше, в лютому 2025 року Пєсков назвав вступ України в ЄС суверенним правом Києва. Мовляв, це можливо, бо ЄС не є військово-політичним блоком. Втім, ідея європейської армії росіянам не подобається. "Плани ЄС створити власну армію необхідно уважно відстежувати та робити висновки", – сказав тоді речник Путіна.
- А у червні цього року українське МЗС нагадало заяви Москви у квітні 2004 року, коли Путін підтримував розширення НАТО. Тоді диктатор говорив, що "кожна країна має право вибрати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки". І що розширення НАТО "посилить довіру в Європі та в усьому світі".