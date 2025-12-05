Путин хочет пойти на сделку с одним "но", – политолог

В Кремле утверждают, что готовы к миру, однако условия, которые бы удовлетворили Владимира Путина, вероятно, будут противоречить интересам многих. Пока нет конкретного ответа, пойдут ли в мире на это, но Дональд Трамп вроде бы доволен таким "прогрессом" России.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что есть интересное мнение, мол, ни один из кровавых диктаторов не хотел войны. Единственное, что им было нужно – удовлетворить свои прихоти, но это приводили к войне, когда другие народы выражали нежелание повиноваться этому.

Смотрите также В США закончилась встреча украинской и американской делегаций, - СМИ

На каких условиях Путин готов к миру?

Валентин Гладких отметил, что когда Трамп говорит, что Путин готов к миру, то это правда, однако не вся, а лишь ее часть.

Путин хочет заключить соглашение, которое будет устраивать только его. Ее он готов украсть хоть сегодня. Дело заключается в другом – настолько и соглашение, которая устраивает Путина, предположила для Украины,

– сказал он.

Кроме того, важно, чтобы были защищены интересы и других стран-членов Аляску и ЕС.

Однако условия Путина значительно завышены, учитывая то, что России удалось получить военным путем.

Поэтому политолог подчеркнул, что дискуссии с Кремлем должны вестись с позиции силы, чтобы заставить диктатора подписать такое соглашение, которое бы соответствовало нормам международного права и не нарушало требований устава ООН.

Что в мире говорят о мирном плане?