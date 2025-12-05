Путін хоче піти на угоду з одним "але", – політолог

У Кремлі стверджують, що готові до миру, однак умови, які б задовольнили Володимира Путіна, ймовірно, суперечитимуть інтересам багатьох. Поки немає конкретної відповіді, чи у світі підуть на це, але Дональд Трамп начебто задоволений таким "прогресом" Росії.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що є цікава думка, мовляв, жоден із кривавих диктаторів не хотів війни. Єдине, що їм було потрібно – задовольнити свої забаганки, але це призводили до війни, коли інше народи висловлювали небажання коритися цьому.

На яких умовах Путін готовий до миру?

Валентин Гладких зазначив, що коли Трамп говорить, що Путін готовий до миру, то це правда, однак не вся, а лише її частина.

Путін хоче укласти угоду, яка влаштовуватиме лише його. Її він готовий украсти хоч сьогодні. Справа полягає в іншому – настільки та угода, яка влаштовує Путіна, припустила для України,

– сказав він.

Крім того, важливо, щоб були захищені інтереси й інших країн-членів Аляску та ЄС.

Однак умови Путіна значно завищені з огляду на те, що Росії вдалось здобути військовим шляхом.

Тому політолог підкреслив, що дискусії із Кремлем мають вестись із позиції сили, щоб змусити диктатора підписати таку угоду, яка б відповідала нормам міжнародного права та не порушувала вимог статуту ООН.

Що у світі говорять про мирний план?