Россия стремится расколоть Европу и отвлечь ее внимание от войны в Украине. Именно для этого в Кремле планируют дестабилизировать ситуацию в одной из балканских стран.

2 октября Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской (сербской политической единицы в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. После переговоров с российским диктатором Додик в комментарии пропагандистам рассказал, что просил главу Кремля "не оставлять Республику Сербскую на милость Европейского Союза", который, по его словам, "душит" страну, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Как Путин пытается расколоть Европу?

Путин и Додик встречались уже восемь раз с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Предыдущая встреча состоялась 1 апреля 2025 года.

Кремль ранее использовал свои связи с Республикой Сербской, чтобы подорвать поддержанные США Дейтонские соглашения – вероятно, с целью дестабилизировать ситуацию на Балканах.

Справка: После распада Югославии образовалось 6 республик. Одна из них – Босния и Герцеговина. На то время в стране проживали три больших народа – боснийцы, сербы и хорваты. Большинство боснийцев и хорватов поддержали выход из Югославии, но сербы выступили против – они хотели остаться в едином государстве с Сербией. Тогда сербские силы, поддержаны Белградом, начали захватывать территории и создали собственную "Республику Сербскую". Они проводили этнические чистки – изгоняли или убивали несербское население.

Дейтонские соглашения – это мирное соглашение, которое завершило войну в Боснии и Герцеговине (1992 – 1995). Оно было подписано после переговоров в американском городе Дейтон. Подписанты: боснийцы (мусульмане), сербы, хорваты, а также США, ЕС и Россия как посредники. Соглашение предусматривало прекращение войны, которая унесла более 100 тысяч жизней. Создавалось единое государство – Босния и Герцеговина, но разделенное на две части: Федерацию Боснии и Герцеговины (преимущественно боснийцы и хорваты) и Республику Сербскую (преимущественно сербы). Обе части имеют общую центральную власть, армию, валюту, внешнюю политику, но одновременно и значительную автономию.

Встреча Путина с Додиком на фоне недавних случаев появления неустановленных беспилотников в воздушном пространстве НАТО, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля посеять раздор в Европе и не допустить скоординированной реакции Альянса в случае, если Россия нападет на страну-члена НАТО.

Какие цели Путин имеет в отношении Европы и НАТО?