Путін хоче розпалити старий конфлікт на Балканах: ISW розкрило деталі
- Росія через свої зв'язки з лідерами Республіки Сербської (зокрема з Мілорадом Додіком) намагається дестабілізувати Балкани й відволікти увагу Заходу від України.
- Путін хоче підірвати мир в Боснії і Герцеговині, встановлений Дейтонськими угодами.
Росія прагне розколоти Європу та відволікти її увагу від війни в Україні. Саме задля цього у Кремлі планують дестабілізувати ситуацію в одній із балканських країн.
2 жовтня Володимир Путін зустрівся з президентом Республіки Сербської (сербської політичної одиниці у складі Боснії і Герцеговини) Мілорадом Додіком. Після переговорів із російським диктатором Додік у коментарі пропагандистам розповів, що просив очільника Кремля "не залишати Республіку Сербську на милість Європейського Союзу", який, за його словами, "душить" країну, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.
Як Путін намагається розколоти Європу?
Путін і Додік зустрічалися вже вісім разів відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Попередня зустріч відбулася 1 квітня 2025 року.
Кремль раніше використовував свої зв'язки з Республікою Сербською, щоб підірвати підтримані США Дейтонські угоди – ймовірно, з метою дестабілізувати ситуацію на Балканах.
Довідка: Після розпаду Югославії утворилося 6 республік. Одна із них – Боснія і Герцеговина. На той час в країні проживали три великі народи – боснійці, серби і хорвати. Більшість босняків і хорватів підтримали вихід з Югославії, але серби виступили проти – вони хотіли залишитися в єдиній державі з Сербією. Тоді сербські сили, підтримані Белградом, почали захоплювати території й створили власну "Республіку Сербську". Вони проводили етнічні чистки – виганяли або вбивали несербське населення.
Дейтонські угоди – це мирна угода, яка завершила війну в Боснії і Герцеговині (1992 – 1995). Вона була підписана після переговорів в американському місті Дейтон. Підписанти: боснійці (мусульмани), серби, хорвати, а також США, ЄС і Росія як посередники. Угода передбачала припинення війни, яка забрала понад 100 тисяч життів. Утворювалася єдина держава – Боснія і Герцеговина, але поділена на дві частини: Федерацію Боснії і Герцеговини (переважно боснійці й хорвати) та Республіку Сербську (переважно серби). Обидві частини мають спільну центральну владу, армію, валюту, зовнішню політику, але водночас і значну автономію.
Зустріч Путіна з Додіком на тлі нещодавніх випадків появи невстановлених безпілотників у повітряному просторі НАТО, імовірно, є частиною постійних зусиль Кремля посіяти розбрат у Європі та не допустити скоординованої реакції Альянсу в разі, якщо Росія нападе на країну-члена НАТО.
Які цілі Путін має щодо Європи і НАТО?
- Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Путін вже чітко озвучив свої плани щодо Альянсу через російське МЗС. Так, представниця Кремля Марія Захарова стверджує, що українці нібито захопили та перепрограмували російські дрони "Шахед", щоб використовувати їх проти Польщі. Інша "новина" – що українські диверсанти, переодягнені під росіян і білорусів, нібито готуються проникати на територію Польщі. Це свідчить про те, що Росія планує можливий обстріл Польщі дронами та проникнення на її територію диверсійних груп.
- Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розповів в ефірі 24 Каналу, що російські провокації з дронами у країнах Європи мають дві цілі. Перша – збір інформації – перевірка ефективності протиповітряної оборони НАТО. Друга – демонстрація сили – спроба показати, що вона може робити провокації без покарання.
- Володимир Путін погрожує НАТО ядерною зброєю, а російські дрони все частіше літають над Європою. Кремль робить це, щоб показати силу і виправдати свої дії перед росіянами. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ. Він пояснив, що Путіну потрібно підтримувати у росіян відчуття загрози з боку Заходу