Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит, отметив, что Москве нужно оправдание для россиян. Именно поэтому ей нужно поддерживать настроения об угрожающем Западе.

Почему Путин прямо угрожает НАТО?

Полковник Вооруженных сил США в отставке предположил, что российский диктатор угрожает НАТО, чтобы продемонстрировать свою силу, которая заключается в стратегических возможностях: стратегическом и тактическом ядерном оружии.

Путин не несет конвенциональной военной угрозы для НАТО и проигрывает войну против Украины, поэтому должен прибегать к другим мерам. Он стремится демонстрировать силу через ядерное оружие, используя его как средство давления на Запад,

– подчеркнул он.

Мир объяснил, что такие угрозы являются лишь угрозами, когда Путину нужно, чтобы НАТО отступило. Российский диктатор специально вырисовывает угрозу со стороны Альянса, чтобы оправдать мобилизацию россиян.

Еще одной провокацией российского диктатора является нарушение воздушного пространства Европы, в частности Польши, российскими беспилотниками. Цель диктатора неизменна – показать своим гражданам, что НАТО угрожает России.

Последние угрозы со стороны России: