Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин якобы попросил его помочь завершить войну в Украине. Это произошло во время их последнего разговора. Реакция Трампа могла не удовлетворить кремлевского диктатора.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что лидер США мог согласиться помочь Путину в завершении российско-украинской войны. Однако его условие могло не понравиться Путину. Говорится о стремлении посадить российского диктатора за стол переговоров.

Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине

Что Трамп требует от Путина?

Олег Саакян предположил, что президент США хочет добиться, чтобы Путин признал, что его положение в войне на территории Украины стало очень сложным. Трамп, вероятно, стремится прийти к компромиссу между позициями Киева и Москвы.

Однако Путин, возможно, отказался от такого предложения, потребовав выполнения всех его условий. Однако действия Трампа по Украине свидетельствуют, что он не готов идти на уступки России.

Трамп, учитывая внутриэлекторальную ситуацию и внешнеполитический контур потребностей сотрудничества с Европой по Китаю, не может себе позволить сейчас то, что мог раньше. Путин упустил тот момент, когда Трамп был готов ограничивать поддержку Украине,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что у Трампа когда-то даже была возможность снять санкции с России, однако сейчас его избиратели не поймут такой шаг, ведь это может еще больше осложнить внутриполитическую ситуацию в США.

Наоборот, американский лидер ухудшает положение России, вводя санкции против страны-агрессора, предоставляя Украине оружие и разведданные.

Саакян считает, что такими действиями, Трамп пытается показать свою силу, ведь все предыдущие попытки договориться с Путиным были неудачными.

Как Трамп относится к Путину?