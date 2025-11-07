Путин попросил Трампа помочь остановить войну: политолог предположил, что будет делать президент США
- Путин попросил Трампа помочь завершить войну в Украине, но Трамп может пытаться посадить Путина за стол переговоров.
- Трамп не готов идти на уступки России, вводя санкции и предоставляя Украине поддержку, чтобы показать свою силу.
Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин якобы попросил его помочь завершить войну в Украине. Это произошло во время их последнего разговора. Реакция Трампа могла не удовлетворить кремлевского диктатора.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что лидер США мог согласиться помочь Путину в завершении российско-украинской войны. Однако его условие могло не понравиться Путину. Говорится о стремлении посадить российского диктатора за стол переговоров.
Что Трамп требует от Путина?
Олег Саакян предположил, что президент США хочет добиться, чтобы Путин признал, что его положение в войне на территории Украины стало очень сложным. Трамп, вероятно, стремится прийти к компромиссу между позициями Киева и Москвы.
Однако Путин, возможно, отказался от такого предложения, потребовав выполнения всех его условий. Однако действия Трампа по Украине свидетельствуют, что он не готов идти на уступки России.
Трамп, учитывая внутриэлекторальную ситуацию и внешнеполитический контур потребностей сотрудничества с Европой по Китаю, не может себе позволить сейчас то, что мог раньше. Путин упустил тот момент, когда Трамп был готов ограничивать поддержку Украине,
– сказал политолог.
Он подчеркнул, что у Трампа когда-то даже была возможность снять санкции с России, однако сейчас его избиратели не поймут такой шаг, ведь это может еще больше осложнить внутриполитическую ситуацию в США.
Наоборот, американский лидер ухудшает положение России, вводя санкции против страны-агрессора, предоставляя Украине оружие и разведданные.
Саакян считает, что такими действиями, Трамп пытается показать свою силу, ведь все предыдущие попытки договориться с Путиным были неудачными.
Как Трамп относится к Путину?
Трамп считает, что давить на Россию, угрожая введением пошлин, не результативно. Он объяснил это тем, что Россия не покупает много у США.
Президент США заметил, что Путин потерял очень много людей на войне в Украине. По его мнению, лидер Кремля из-за этого оказался в очень непростом положении.
Дональд Трамп выразил свое отношение к Путину. Он сказал, что Путин является жестким и умным лидером, с которым нельзя шутить.