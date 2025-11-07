Путін попросив Трампа допомогти зупинити війну: політолог припустив, що робитиме президент США

Дональд Трамп розповів, що Володимир Путін начебто попросив його допомогти завершити війну в Україні. Це сталося під час їхньої останньої розмови. Реакція Трампа могла не задовольнити кремлівського диктатора.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що лідер США міг погодитись допомогти Путіну у завершенні російсько-української війни. Однак його умова могла не сподобатись Путіну. Мовиться про прагнення посадити російського диктатора за стіл переговорів.

Що Трамп вимагає від Путіна?

Олег Саакян припустив, що президент США хоче домогтися, аби Путін визнав, що його становище у війні на території України стало дуже складним. Трамп, ймовірно, прагне дійти компромісу між позиціями Києва та Москви.

Однак Путін, можливо, відмовився від такої пропозиції, зажадавши виконання всіх його умов. Проте дії Трампа щодо України свідчать, що він не готовий йти на поступки Росії.

Трамп, з огляду на внутрішньоелекторальну ситуацію та зовнішньополітичний контур потреб співпраці з Європою щодо Китаю, не може собі дозволити зараз те, що міг раніше. Путін упустив той момент, коли Трамп був готовий обмежувати підтримку Україні,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що у Трампа колись навіть була можливість зняти санкції з Росії, проте зараз його виборці не зрозуміють такий крок, адже це може ще більше ускладнити внутрішньополітичну ситуацію у США.

Навпаки, американський лідер погіршує становище Росії, запроваджуючи санкції проти країни-агресорки, надаючи Україні зброю та розвіддані.

Саакян вважає, що такими діями, Трамп намагається показати свою силу, адже всі попередні спроби домовитись із Путіним були невдалими.

Як Трамп ставиться до Путіна?