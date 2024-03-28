Контролируемый Путиным теракт: почему Кремль решил не мешать действиям ИГИЛ-К в "Крокусе"

Террористическая организация ИГИЛ-К признала свою причастность к теракту в "Крокус Сити Холле". По данным украинской разведки, Владимир Путин знал о теракте как минимум с 15 февраля. Более того, сотрудники СВР России могли присутствовать во время теракта в ТЦ.

Глава Кремля не препятствовал действиям "Исламского государства" по нескольким причинам. Первое, в стрельбе заинтересованы олигархические группы. Второе, чтобы использовать ее для нарративов против Украины. Подробнее 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Борьба за бизнес

Тимочко отметил, что российские власти знали о теракте в "Крокусе". Планирование происходило при поддержке сотрудников внешней разведки России, которые могли присутствовать в концертном зале во время стрельбы.

СВР подчиняется российскому президенту согласно всем законам и служебной иерархии. Структура проводит разведку о подготовке как военных операций против России, так и экономических.

В России сейчас идет огромное перераспределение экономических сфер влияния после смерти Евгения Пригожина и из-за санкций. Олигархические башни путинского Кремля борются между собой за финансовые потоки и бизнес.

Известно, что владельцем "Крокус Сити Холла" является выходец из Азербайджана Араз Агаларов, который может быть близким другом президента Ильхама Алиева.

Арас Искандерович Агаларов Азербайджанский российский миллиардер-застройщик. В списке Forbes – 51-й самый богатый россиянин в 2015 году, несколько источников описывали его как российского олигарха.

Поэтому россияне могли потакать действиям ИГИЛ-К, чтобы уничтожить иностранный бизнес, ведь просто не смогли его "отжать", поэтому сожгли.

Владелец заявил, что будет отстраивать "Крокус". На что ему ответили: "Нет-нет, там будет мемориал". А мы знаем, как россияне "любят" мемориалы и "кладбища вагнеровцев" этому доказательство. Как только Пригожин умер, захоронение сразу сравняли с землей и засыпали щебнем,

– отметил Тимочко.

Обвинить Украину

Также, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, это четко контролируемый Путиным теракт, чтобы использовать его для нарративов против Украины.

И здесь парадокс. ИГИЛ-К аж из кожи вон выскакивает и пищит: "Нет, это мы". А Путин говорит: "Нет, это Украина". Это настолько нелепо, что просто,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Для любого более-менее адекватного лидера, если в его стране обнаруживают террористическую организацию, это решает много проблем. Сразу можно сказать, что "тот и тот – плохие". Но нет, Россия во всем ищет "украинский след".

В Кремле хорошо планируют операции, но имеют огромные проблемы с исполнителями, у которых обычно все "через одно место". На это влияет много факторов: внутреннее недоверие и секретность, непрерывная борьба между структурами и внутри каждой из них.

Все говорят, что, например, глава ФСБ России очень конкурирует с главой ФСБ Москвы. Вот и имеем ответ. А где произошел теракт? В Московской области. В авторитарной стране так было и есть, что внутренняя борьба поднимает на поверхность самых жестоких и сильных,

– отметил Иван Тимочко.

Что говорят о теракте в "Крокусе"