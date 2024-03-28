Контрольований Путіним теракт: чому Кремль вирішив не заважати діям ІДІЛ-К у "Крокусі"

Терористична організація ІДІЛ-К визнала свою причетність до теракту у "Крокус Сіті Холі". За даними української розвідки, Владімір Путін знав про теракт щонайменше з 15 лютого. Ба більше, співробітники СЗР Росії могли бути присутніми під час теракту у ТЦ.

Глава Кремля не перешкоджав діям "Ісламської держави" з кількох причин. Перше, у стрілянині зацікавлені олігархічні групи. Друге, щоб використати її для наративів проти України. Детальніше 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Боротьба за бізнес

Тимочко зазначив, що російська влада знала про теракт у "Крокусі". Планування відбувалося за підтримки співробітників зовнішньої розвідки Росії, які могли бути присутніми у концертному залі під час стрілянини.

СЗР підпорядковується російському президенту згідно з усіма законами та службовою ієрархією. Структура проводить розвідку про підготовлення як військових операцій проти Росії, так і економічних.

У Росії зараз триває величезний перерозподіл економічних сфер впливу після смерті Євгена Пригожина та через санкції. Олігархічні вежі путінського Кремля борються між собою за фінансові потоки та бізнес.

Відомо, що власником "Крокус Сіті Холу" є виходець з Азербайджану Араз Агаларов, який може бути близьким другом президента Ільхама Алієва.

Арас Іскандерович Агаларов Азербайджанський російський мільярдер-забудовник. У списку Forbes як 51-й найбагатший росіянин у 2015 році, кілька джерел описували його як російського олігарха.

Тому росіяни могли потурати діям ІДІЛ-К, щоб знищити іноземний бізнес, адже просто не спромоглися його "віджати", тому спалили.

Власник заявив, що буде відбудовувати "Крокус". На що йому відповіли: "Ні-ні, там буде меморіал". А ми знаємо, як росіяни "люблять" меморіали й "цвинтарі вагнерівців" цьому доказ. Щойно Пригожин помер, поховання одразу зрівняли із землею та засипали щебенем,

– зазначив Тимочко.

Звинуватити Україну

Також, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, це чітко контрольований Путіним теракт, аби використати його для наративів проти України.

І тут парадокс. ІДІЛ-К аж зі шкіри вискакує та пищить: "Ні, це ми". А Путін каже: "Ні, це Україна". Це настільки безглуздо, що просто,

– наголосив Іван Тимочко.

Для будь-якого більш-менш адекватного лідера, якщо у його країні виявляють терористичну організацію, це розв'язує багато проблем. Одразу можна сказати, що "той і той – поганці". Але ж ні, Росія у всьому шукає "український слід".

У Кремлі гарно планують операції, але мають величезні проблеми з виконавцями, у який зазвичай все "через одне місце". На це впливає багато факторів: внутрішня недовіра та секретність, безперервна боротьба між структурами й всередині кожної з них.

Всі говорять, що, наприклад, голова ФСБ Росії дуже конкурує з головою ФСБ Москви. От і маємо відповідь. А де стався теракт? У Московській області. У авторитарній країні так було і є, що внутрішня боротьба підіймає на поверхню найжорстокіших та найсильніших,

– наголосив Іван Тимочко.

Що кажуть про теракт у "Крокусі"