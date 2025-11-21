Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по войне в Украине
- Владимир Путин прокомментировал мирный план Трампа.
- Он заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но может добиться своих целей в Украине и военным путем.
Владимир Путин заявил, что у него есть текст мирного плана Трампа с 28 пунктов. Диктатор подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время она может достичь своих целей и без них.
Мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до его встречи с президентом США на Аляске. Об этом Владимир Путин сказал на заседании Совбеза, передает 24 Канал.
Смотрите также Говорили о мирном Трампе: Зеленский раскрыл детали разговора с Венсом
Что Путин сказал о мирном плане Трампа?
По словам диктатора, США тогда просили российскую сторону проявить гибкость по отношению к украинскому урегулированию.
После встречи политиков на Аляске план Трампа по 28 пунктам модернизировали. Новую редакцию документа с Россией подробно никто не обсуждал.
По мнению Путина, США не вели переговоры с Россией по поводу новой версии плана, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения.
Диктатор отметил, что план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта. В то же время глава Кремля намекнул, что у России, мол, и так все хорошо складывается, и лично ей мирные переговоры не нужны.
Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на "сво", ведущая к достижению целей военными средствами,
– цинично заявил Путин.
Что известно о мирном плане Трампа по Украине?
- Последний месяц администрация Трампа разрабатывала проект мирного плана по окончании войны в Украине. Над ним работали Стив Виткофф и Марко Рубио. Текст согласовывали со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым.
- Американское мирное предложение требует от Украины отказаться от Донбасса и НАТО, а также сократить вдвое численность армии и фактически "простить" россиянам военные преступления. США и Европа обещают Киеву надежные гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО.
- США оказывают на Владимира Зеленского безумное давление. Если Украина не согласится с планом до 27 ноября, американцы могут приостановить поставки вооружения и обмен разведданными.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина предстала перед сложным выбором. Президент заверил украинцев, что во что бы то ни стало не изменит их интересам.
- Тем временем европейские союзники отвергли основные положения мирного плана Трампа и готовят альтернативный – более выгодный для Украины.