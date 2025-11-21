Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по войне в Украине

Владимир Путин заявил, что у него есть текст мирного плана Трампа с 28 пунктов. Диктатор подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время она может достичь своих целей и без них.

Мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до его встречи с президентом США на Аляске. Об этом Владимир Путин сказал на заседании Совбеза, передает 24 Канал.

Что Путин сказал о мирном плане Трампа?

По словам диктатора, США тогда просили российскую сторону проявить гибкость по отношению к украинскому урегулированию.

После встречи политиков на Аляске план Трампа по 28 пунктам модернизировали. Новую редакцию документа с Россией подробно никто не обсуждал.

По мнению Путина, США не вели переговоры с Россией по поводу новой версии плана, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения.

Диктатор отметил, что план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта. В то же время глава Кремля намекнул, что у России, мол, и так все хорошо складывается, и лично ей мирные переговоры не нужны.

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на "сво", ведущая к достижению целей военными средствами,

– цинично заявил Путин.

Что известно о мирном плане Трампа по Украине?