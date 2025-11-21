Укр Рус
21 ноября, 19:31
Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по войне в Украине

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Владимир Путин прокомментировал мирный план Трампа.
  • Он заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но может добиться своих целей в Украине и военным путем.

Владимир Путин заявил, что у него есть текст мирного плана Трампа с 28 пунктов. Диктатор подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время она может достичь своих целей и без них.

Мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до его встречи с президентом США на Аляске. Об этом Владимир Путин сказал на заседании Совбеза, передает 24 Канал.

Что Путин сказал о мирном плане Трампа?

По словам диктатора, США тогда просили российскую сторону проявить гибкость по отношению к украинскому урегулированию.

После встречи политиков на Аляске план Трампа по 28 пунктам модернизировали. Новую редакцию документа с Россией подробно никто не обсуждал.

По мнению Путина, США не вели переговоры с Россией по поводу новой версии плана, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения. 

Диктатор отметил, что план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта. В то же время глава Кремля намекнул, что у России, мол, и так все хорошо складывается, и лично ей мирные переговоры не нужны.

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на "сво", ведущая к достижению целей военными средствами,
 – цинично заявил Путин.

Что известно о мирном плане Трампа по Украине?

  • Последний месяц администрация Трампа разрабатывала проект мирного плана по окончании войны в Украине. Над ним работали Стив Виткофф и Марко Рубио. Текст согласовывали со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым.
  • Американское мирное предложение требует от Украины отказаться от Донбасса и НАТО, а также сократить вдвое численность армии и фактически "простить" россиянам военные преступления. США и Европа обещают Киеву надежные гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО.
  • США оказывают на Владимира Зеленского безумное давление. Если Украина не согласится с планом до 27 ноября, американцы могут приостановить поставки вооружения и обмен разведданными.
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина предстала перед сложным выбором. Президент заверил украинцев, что во что бы то ни стало не изменит их интересам.
  • Тем временем европейские союзники отвергли основные положения мирного плана Трампа и готовят альтернативный – более выгодный для Украины.