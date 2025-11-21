Путін прокоментував мирний план Трампа щодо війни в Україні

Путін заявив, що мирний план Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці. США просили російську сторону виявити гнучкість щодо українського врегулювання.

Путін назвав модернізованим план Трампа щодо України з 28 пунктів. Предметно з Росією нова редакція мирного плану Трампа щодо України не обговорюється. Ми готові до мирних переговорів, але це вимагає предметного обговорення всіх деталей пропонованого плану,

– заявив диктатор.