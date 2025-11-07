Россия поднимает ставки: как Путин хитро хочет повлиять на Трампа
- Россия ведет переговоры с КНДР о дальнейших поставках оружия и живой силы, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.
- Сотрудничество с Северной Кореей также рассматривается Россией как способ давления на США, особенно на Трампа, который проявлял интерес к переговорам с КНДР.
Российская делегация провела в КНДР очередные переговоры относительно участия северокорейцев в войне против Украины. Северная Корея интересна россиянам в двух разрезах. Первый предусматривает поставки боеприпасов, а также пехоты, хотя и в меньшей степени.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог-международник Ярослав Божко, подчеркнув, что, по его мнению, для России приоритетом является получение оружия, потому что российский ВПК не дотягивает до советского даже несмотря на финансовые вложения, которые были сделаны за время ведения войны.
Как Путин пытается дразнить Трампа?
Северная Корея продолжает поставлять в Россию свое оружие. Политолог-международник убежден, что такие действия КНДР – это не одноразовая акция, а регулярная. Он также предполагает, что северокорейские инженеры задействованы в ремонте военной техники, которую ранее страна поставила России, в частности САУ "Коксан".
Однако сотрудничество с КНДР нужно России и во втором разрезе – чтобы подразнить Соединенные Штаты. Божко объяснил, что Северная Корея – это зона интересов США. Трамп всегда интересовался о возможности провести переговоры с Ким Чен Ыном, в том числе на тему ядерной деэскалации.
Во время своей первой каденции он делал такие попытки. Сейчас этим занимается приближенный к нему дипломат Гренелл. Тема совместного бряцания ядерным оружием, уступчивости или нет по отношению к США, имеет место в отношениях России и КНДР,
– считает Божко.
По его словам, сейчас это важнее для России, чем тема поставок из Северной Кореи боеприпасов и военной техники. Потому что, по мнению политолога-международника, Путин осознает, что тактическими успехами на фронте убедить США изменить их подход и снова занять позицию, чтобы заставлять Украину принять российский план – не получится.
"Россия понимает, что надо поднимать ставки. Поэтому появляются все эти дискуссии о проведении ядерных учений, собираются заседания российского Совбеза", – объяснил Божко.
Сотрудничество России и КНДР: как они помогают друг другу?
- КНДР направила в Россию 10 тысяч военнослужащих. Они будут привлечены для разминирования приграничных территорий и выполнения охранных функций. Кроме того, будут участвовать в восстановлении инфраструктуры на оккупированных россиянами землях.
- В Генштабе информируют, что из-за больших потерь живой силы и провального наступления на Сумщине Россия продолжает усиливать свою оккупационную армию солдатами из Северной Кореи, их она привлекает к боям. Так, операторы северокорейских дронов корректировали огонь РСЗО по позициям украинских войск в Сумской области.
- Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР могла получить от России технологии, которые позволяют изготавливать подводные лодки для запуска баллистических ракет. Там также отметили, что в обмен на своих военных КНДР получила от России экономическую поддержку и военно-техническую.