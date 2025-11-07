Росія підіймає ставки: як Путін хитро хоче вплинути на Трампа

Російська делегація провела в КНДР чергові переговори щодо участі північнокорейців у війні проти України. Північна Корея цікава росіянам у двох розрізах. Перший передбачає постачання боєприпасів, а також піхоти, хоча й в меншій мірі.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог-міжнародник Ярослав Божко, наголосивши, що, на його думку, для Росії пріоритетом є отримання зброї, бо російський ВПК не дотягує до радянського навіть попри фінансові вкладення, які були зроблені за час ведення війни.

Як Путін намагається дражнити Трампа?

Північна Корея продовжує постачати в Росію свою зброю. Політолог-міжнародник переконаний, що такі дії КНДР – це не одноразова акція, а регулярна. Він також припускає, що північнокорейські інженери залучені в ремонті військової техніки, яку раніше країна поставила Росії, зокрема САУ "Коксан".

Однак співпраця з КНДР потрібна Росії й у другому розрізі – аби подражнити Сполучені Штати. Божко пояснив, що Північна Корея – це зона інтересів США. Трамп завжди цікавився щодо можливості провести переговори з Кім Чен Ином, в тому числі на тему ядерної деескалації.

Під час своєї першої каденції він робив такі спроби. Зараз цим займається наближений до нього дипломат Гренелл. Тема спільного брязкання ядерною зброєю, поступливості чи ні стосовно США, має місце у відносинах Росії та КНДР,

– вважає Божко.

З його слів, зараз це важливіше для Росії, ніж тема постачання з Північної Кореї боєприпасів і військової техніки. Тому що, на думку політолога-міжнародника, Путін усвідомлює, що тактичними успіхами на фронті переконати США змінити їхній підхід і знову зайняти позицію, аби змушувати Україну прийняти російський план – не вийде.

"Росія розуміє, що треба підіймати ставки. Тому з'являються всі ці дискусії про проведення ядерного навчання, збираються засідання російського Радбезу", – пояснив Божко.

Співпраця Росії та КНДР: як вони допомагають один одному?