Путин застыл от шока: что произошло в Индии и как диктатор оконфузился на камеру

Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Индию. И это после многомесячных усилий Дональда Трампа давить на Индию по закупке российской нефти.

Цель Индии очевидна – получить как можно больше российских ресурсов по самым низким ценам. Цель России – уговорить хоть кого-то покупать свою нефть, несмотря на риски. Но не все прошло гладко во время визита Путина. Как диктатор опозорился в Индии и улучшит ли эта поездка шаткое положение России – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Путин пойдет на все, чтобы Индия покупала нефть

Путин заявил, что Россия готова организовать для Индии "бесперебойные поставки нефти". Политтехнолог Тарас Загородний считает, что это крик диктатора о помощи, мол: "Спасите нас, потому что мы не знаем, что делать с нефтью".

Важно, что цены на российскую нефть Urals уже становятся все ближе к точке, ниже себестоимости, и тенденция неутешительна для россиян. Аналитики прогнозируют на следующий год еще большее падение цены нефти. Поэтому Путин будет уговаривать Моди и дальше покупать российскую нефть. В то же время Индия будет требовать еще больше скидок из-за рисков и давления Трампа. Поэтому больших сверхприбылей России не светит.

"Путин выпрашивает. Индия видит, что Россия в тупике. Хороших выходов нет и поэтому Путин "вытанцовывает". Если бы Моди попросил Путина потанцевать где-то за закрытыми дверями, думаю, он и не такое сделал бы, чтобы у него покупали нефть. Потому что они действительно в плохом состоянии", – отметил политтехнолог.

По его мнению, Индия хочет обобрать Россию до нитки. Индия хочет получить и российские военные технологии, в частности распространялась информация, что Индия хочет забрать в аренду ядерную подводную лодку, что станет большим позором для России, если произойдет. Ведь это козырь Путина.

Как Путина подставили в Индии?

Во время визита индийская журналистка загнала Путина в тупик – она попросила его объяснить, зачем Россия воюет против русскоязычных украинцев на Донбассе. Историк Роман Бессмертный заметил, что диктатор даже не смог сформулировать мысль. Было видно, как он напрягся, а лицо оцепенело. Кроме того, его конечности начали странно дергаться, как часто бывает, когда Путин сердится.

Путин был раздавлен, растерян. Он и ответил кое-как, потому что вопрос его шокировал,

– отметил историк.



Путина шокировал вопрос журналистки / Скриншот с видео

В более широком контексте это означает, что Индия лишь фрагментарно сотрудничает с путинским режимом, учитывая исключительно свои временные интересы. По мнению историка, этот вопрос в Индии могли поставить специально, чтобы замерить ситуацию и дальше выстраивать свою политику.

Путин не хочет делиться с Трампом

Политолог Олег Лесной убежден, что визит Путина в Индию является провалом Трампа, ведь именно он вывел российского диктатора из международной изоляции, пригласив на Аляску. Теперь другие могут использовать это как оправдание, ведь Трамп это начал.

Индия ведет себя цинично и прагматично в этой ситуации. Премьер-министр Нарендра Моди готов обниматься с диктатором Путиным, если это позволяет ему покупать дешевую российскую нефть. В то же время Путин показывает Трампу, что он не отдаст ему свои зоны влияния.

Этот визит – если не пощечина в сторону США, то очень неприятный сигнал, поскольку Россия показывает, что она свои зоны влияния отдавать не хочет,

– пояснил политолог.

В то же время "серые схемы" по покупке подсанкционной российской нефти Индией продолжают работать. Хотя США уверяли, если Индия продолжит покупать российскую нефть, они "добьют" ее вторичными санкциями.

