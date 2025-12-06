Укр Рус
6 грудня, 13:00
Путін застиг від шоку: що сталося в Індії та як диктатор осоромився на камеру

Оксана Харьковська
Основні тези
  • Володимир Путін відвідав Індію, щоб домовитися про продаж російської нафти, але зіткнувся з принизливими питаннями від індійських журналістів.
  • Індія прагне отримати російські ресурси за низькими цінами, водночас Путін намагається зберегти зони впливу, не поступаючись Дональду Трампу.

Володимир Путін вперше від початку повномасштабного вторгнення відвідав Індію. І це після кількамісячних зусиль Дональда Трампа тиснути на Індію щодо закупівлі російської нафти.

Мета Індії очевидна – отримати якомога більше російських ресурсів за найнижчими цінами. Мета Росії – вмовити бодай когось купувати свою нафту, попри ризики. Та не все пройшло гладко під час візиту Путіна. Як диктатор осоромився в Індії та чи покращить ця поїздка хитке становище Росії – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Путін заявив, що Росія готова організувати для Індії безперебійне постачання нафти. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що це крик диктатора про допомогу, мовляв: "Врятуйте нас, бо ми не знаємо, що робити з нафтою". 

Важливо, що ціни на російську нафту Urals вже стають дедалі ближче до точки, нижчої за собівартість, і ця тенденція є невтішною для росіян. Аналітики прогнозують на наступний рік ще більше падіння ціни нафти. Тож Путін вмовлятиме Моді й далі купувати російську нафту. Водночас Індія вимагатиме ще більше знижок через ризики й тиск Трампа. Тож надприбутків Росії не світить.

"Путін випрошує. Індія бачить, що Росія в безвиході. Гарних виходів немає, і тому Путін витанцьовує. Якби Моді попросив Путіна потанцювати десь за зачиненими дверима, думаю, він і не таке зробив би, щоби в нього купували нафту. Бо вони дійсно в поганому стані", – зауважив політтехнолог.

На його думку, Індія хоче обібрати Росію до нитки. Індія хоче отримати також російські військові технології: зокрема, ширилася інформація, що Індія хоче забрати в оренду ядерний підводний човен, що стане великою ганьбою Росії, якщо це відбудеться. Адже це козир Путіна.

Путін готовий плазувати перед Моді: дивіться відео

Під час візиту індійська журналістка загнала Путіна в глухий кут – вона попросила його пояснити, навіщо Росія воює проти російськомовних українців на Донбасі. Історик Роман Безсмертний зауважив, що диктатор навіть не зміг сформулювати думку. Було видно, як він напружився, а обличчя заціпеніло. Крім того, його кінцівки почали дивно смикатися, як часто буває, коли Путін сердиться.

Путін був розчавлений, розгублений. Він і відповів абияк, бо запитання його шокувало, – зауважив історик.


Путіна шокувало питання журналістки / Скриншот із відео

У ширшому контексті це означає, що Індія лише фрагментарно співпрацює з путінським режимом, з огляду винятково на свої тимчасові інтереси. На думку історика, це питання в Індії могли поставити спеціально, щоби заміряти ситуацію та далі вибудовувати свою політику.

Як Путіна підставили в Індії: дивіться відео

Політолог Олег Лісний переконаний, що візит Путіна в Індію є провалом Трампа, адже саме він вивів російського диктатора з міжнародної ізоляції, запросивши на Аляску. Тепер інші можуть використовувати це як виправдання, адже Трамп це почав.

Індія поводиться цинічно та прагматично в цій ситуації. Прем'єр-міністр Нарендра Моді готовий обійматися з диктатором Путіним, якщо це дає змогу йому купувати дешеву російську нафту. Водночас Путін показує Трампу, що він не віддасть йому свої зони впливу.

Цей візит – якщо не ляпас у бік США, то дуже неприємний сигнал, оскільки Росія показує, що вона свої зони впливу віддавати не хоче, – пояснив політолог.

Водночас сірі схеми щодо купівлі підсанкційної російської нафти Індією продовжують працювати. Хоча США запевняли: якщо Індія продовжить купувати російську нафту, вони доб'ють її вторинними санкціями. 

Путін не хоче ділитися з Трампом: дивіться відео

Що ще наговорив Путін під час поїздки?

  • В Індії Путін наполегливо заявляв, буцімто це Захід розв'язав війну проти Росії руками України. Натомість Москва начебто 8 років намагалася влагодити все мирним способом.
  • Також російський диктатор представив свою версію подій у Криму, заперечивши його анексію. Путін заявив, що Росії не потрібно було захоплювати порт у Криму, бо він і так "був їхнім за договором з Україною".
  • Не забув Путін і про можливе розширення НАТО на Схід. Росія досі вимагає від Альянсу "виконання обіцянок, даних іще в 1990-х роках".