Путин наградил орденом народного артиста Украины

Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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В Twitter новость о награждении Жванецкого вызвала шквал эмоций. Комментаторы начали осуждать сатирика за проукраинскую позицию и называть русофобом.

Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» pic.twitter.com/jjzqIlS0AB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 лютого 2019 р.

Указ о награждении Михаила Жванецкого

Что известно о Михаиле Жванецком? Писатель-сатирик родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году он получил аналогичный статус и в России.



В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.