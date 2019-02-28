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      Путин наградил орденом народного артиста Украины

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      Путин наградил орденом народного артиста Украины
      Путин наградил орденом народного артиста Украины / Фото из открытых источников

      Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина.

      Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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      В Twitter новость о награждении Жванецкого вызвала шквал эмоций. Комментаторы начали осуждать сатирика за проукраинскую позицию и называть русофобом.

       

      орден від путіна

      Указ о награждении Михаила Жванецкого

      Что известно о Михаиле Жванецком? Писатель-сатирик родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году он получил аналогичный статус и в России.

      В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.

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      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости культуры Украина – Россия Новости Одессы Литература
      Источник: 24 Канал
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