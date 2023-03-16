ЧВК "Вагнер" начали рекламировать на Pornhub: российский журналист высмеял идею

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин искал рекрутов для своей частной армии на зоне, в школах, а теперь начал ее рекламировать на сайте для взрослых Pornhub.

Что есть у Пригожина в большом количестве – это деньги. Поэтому он может рекламироваться где угодно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Навоюет с таким пополнением

По словам оппозиционного журналиста, реклама ЧВК "Вагнер" на Pornhub появилась "в нужном месте и в нужном формате".

"Посетители таких сайтов и могут быть потенциальными участниками ЧВК "Вагнер. Много Пригожин навоюет с таким пополнением личного состава", – предположил Игорь Яковенко.

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Сейм Литвы единогласно признал россискую группу "Вагнер" террористической организацией. Документ поддержали 117 депутатов. В то же время, парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.

В разведке Италии заявили, что бывший президент России Дмитрий Медведев вероятно заказал ЧВК "Вагнер" устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Медведев якобы предложили 15 миллионов долларов награды "вагнеровцам" за совершение преступления.

В ГНСУ сообщили, что вблизи Бахмута "вагнеровцы" пытались атаковать наблюдательный пост украинских пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь, отбили штурм окупантов и захватили в плен "вагнеровца". Тот рассказал, что пошел воевать за денежное вознаграждение и пока никого не убивал.