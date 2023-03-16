ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub: російський журналіст висміяв ідею

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин раніше шукав рекрутів для своєї приватної армії на зоні, в школах, а тепер почав її рекламувати на сайті для дорослих Pornhub.

Що є у Пригожина у великій кількості – це гроші. Тому він може рекламуватися будь-де. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Навоює з таким поповненням

За словами опозиційного журналіста, реклама ПВК "Вагнер" на Pornhub з'явилась "в потрібний місці і в потрібному форматі".

"Відвідувачі таких сайтів і можуть бути потенційними учасниками ПВК "Вагнер. Багато Пригожин навоює з таким поповненням особового складу", – припустив Ігор Яковенко.

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Сейм Литви одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів. Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

В Розвідці Італії заявили, що колишній президент Росії Дмітрій Медведєв ймовірно замовив ПВК "Вагнер" усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Медведєв нібито запропонували 15 мільйонів доларів нагороди "вагнерівцям" за здійснення злочину.

У ДПСУ повідомили, що поблизу Бахмута "вагнерівці" намагалися атакувати спостережний пост українських прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь, відбили штурм окупантів та захопили у полон "вагнерівця". Той розповів, що пішов воювати за грошову винагороду та поки нікого не вбивав.