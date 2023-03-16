Що є у Пригожина у великій кількості – це гроші. Тому він може рекламуватися будь-де. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Навоює з таким поповненням

За словами опозиційного журналіста, реклама ПВК "Вагнер" на Pornhub з'явилась "в потрібний місці і в потрібному форматі".

"Відвідувачі таких сайтів і можуть бути потенційними учасниками ПВК "Вагнер. Багато Пригожин навоює з таким поповненням особового складу", – припустив Ігор Яковенко.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин відчуває ймовірно кадровий голод, тому почав шукати потенційних "вагнерівців" на сайті для дорослих. Днями ПВК "Вагнер" запустила рекламну кампанію на сайті Pornhub. У ній організація Євгена Пригожина закликає відвідувачів з Росії кинути дивитись порно і натомість "піти на роботу в ПВК". Жіночий голос у рекламі заохочує приєднуватись до лав ПВК "Вагнер", називаючи її "найліпшою приватною армією світі".

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