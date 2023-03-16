Что есть у Пригожина в большом количестве – это деньги. Поэтому он может рекламироваться где угодно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Навоюет с таким пополнением

По словам оппозиционного журналиста, реклама ЧВК "Вагнер" на Pornhub появилась "в нужном месте и в нужном формате".

"Посетители таких сайтов и могут быть потенциальными участниками ЧВК "Вагнер. Много Пригожин навоюет с таким пополнением личного состава", – предположил Игорь Яковенко.

Обратите внимание! Евгений Пригожин испытывает вероятно кадровый голод, поэтому начал искать потенциальных "вагнеровцев" на сайте для взрослых. На днях ЧВК "Вагнер" запустила рекламную кампанию на сайте Pornhub. В ней организация Евгения Пригожина призывает посетителей из России бросить смотреть порно и вместо этого "пойти на работу в ЧВК". Женский голос в рекламе поощряет присоединяться к рядам ЧВК "Вагнер", называя ее "лучшей частной армией мира".

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