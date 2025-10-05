Страны НАТО рассматривают вариант закрыть небо над частью Украины. Это был бы правильный шаг, который уже давно назрел.

Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его словам, это абсолютно уместное предложение. Его нужно было бы реализовать еще в начале войны.

К теме Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову

Почему Запад должен принять в этом участие?

Как отметил Добрянский, Запад вполне мог бы прикрыть небо над Западом Украины. Это было бы правильно, учитывая предоставление военной помощи.

Было бы легче, если бы самолеты могли приземляться на территории Украины, а не использовать аэропорты соседних государств. Это существенно улучшило бы логистику военных поставок,

– отметил Добрянский.

Кроме этого, представители иностранных делегаций в таком случае могли бы приземлиться во Львове и быстро добраться поездом до Киева. Сейчас такой путь у них занимает значительно больше времени.

Важно, чтобы главы западных компаний, генеральные директора крупных организаций могли приземлиться прямо в Украине в безопасной зоне,

– сказал Добрянский.

НАТО может закрыть небо над Украиной