Країни НАТО розглядають варіант закрити небо над частиною України. Це був би правильний крок, який вже давно назрів.

Про це 24 Каналу розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, це абсолютно доречна пропозиція. Її потрібно було б реалізувати ще на початку війни.

Чому Захід має взяти в цьому участь?

Як наголосив Добрянський, Захід цілком міг би прикрити небо над Заходом України. Це було б правильно, враховуючи надання військової допомоги.

Було б легше, якби літаки могли приземлятися на території України, а не використовувати аеропорти сусідніх держав. Це суттєво покращило б логістику воєнних поставок,

– зазначив Добрянський.

Окрім цього, представники іноземних делегацій в такому випадку могли б приземлитися у Львові і швидко добратися поїздом до Києва. Зараз такий шлях у них займає значно більше часу.

Важливо, щоб глави західних компаній, генеральні директори великих організацій могли приземлитися прямо в Україні у безпечній зоні,

– сказав Добрянський.

НАТО може закрити небо над Україною