Це мало статись давно: політичний діяч зі США відповів, чи закриють небо над Україною
- Країни НАТО розглядають можливість закриття неба над Заходом України.
- Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив, чому такий крок давно потрібно було реалізувати.
Країни НАТО розглядають варіант закрити небо над частиною України. Це був би правильний крок, який вже давно назрів.
Про це 24 Каналу розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, це абсолютно доречна пропозиція. Її потрібно було б реалізувати ще на початку війни.
До теми Все місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову
Чому Захід має взяти в цьому участь?
Як наголосив Добрянський, Захід цілком міг би прикрити небо над Заходом України. Це було б правильно, враховуючи надання військової допомоги.
Було б легше, якби літаки могли приземлятися на території України, а не використовувати аеропорти сусідніх держав. Це суттєво покращило б логістику воєнних поставок,
– зазначив Добрянський.
Окрім цього, представники іноземних делегацій в такому випадку могли б приземлитися у Львові і швидко добратися поїздом до Києва. Зараз такий шлях у них займає значно більше часу.
Важливо, щоб глави західних компаній, генеральні директори великих організацій могли приземлитися прямо в Україні у безпечній зоні,
– сказав Добрянський.
НАТО може закрити небо над Україною
- За даними ЗМІ, європейські країни НАТО розглядають можливість створення протиповітряного щита принаймні над Заходом України. Там збиватимуть російські дрони та ракети.
- Україна вже пропонувала Польщі та іншим країнам Європи створити спільний повітряний щит. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
- Німеччина збирається передати Україні ще два ЗРК Patriot. Відомо, коли наша держава може їх отримати.