Во временно оккупированном Крыму спецназовцы ГУР поразили ценные единицы российской противовоздушной обороны. Воины нанесли удар, когда захватчики бежали с позиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

Как ГУР уничтожили вражескую ПВО в Крыму?

ГУР поделилось кадрами точной работы по вражеским дорогостоящим системам РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".

Успешную операцию защитники осуществили 6 сентября. Операторы БпЛА Департамента активных действий украинской разведки отследили места расположения оккупантов и нанесли по ним серьезные удары.

Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения – российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства,

– рассказали военные.

Работа операторов БпЛА по вражеской ПВО: смотрите видео

Обратите внимание! 48Я6-К1 "Подлет" – российская трехмерная радиолокационная станция, предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Стоит около 5 миллионов долларов. А РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М" - это мобильная многофункциональная РЛС, используемая для обнаружения аэродинамических и баллистических целей, а также может интегрироваться с другими радарами комплекса для лучшей точности.

