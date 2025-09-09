У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці ГУР уразили цінні одиниці російської протиповітряної оборони. Воїни завдали удару, коли загарбники втікали з позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

Дивіться також Штурми, спецоперації у Чорному морі й диверсії: ГУР показало кадри бойових операцій

Як ГУР знищили ворожу ППО в Криму?

ГУР поділилося кадрами влучної роботи по ворожих дороговартісних системах РЛС 48Я6-К1 "Подльот" та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".

Успішну операцію захисники здійснили 6 вересня. Оператори БпЛА Департаменту активних дій української розвідки відстежили місця розташування окупантів та завдала по них серйозних ударів.

Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху – російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування,

– розповіли військові.

Робота операторів БпЛА по ворожій ППО: дивіться відео

Зверніть увагу! 48Я6-К1 "Подльот" – російська тривимірна радіолокаційна станція, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і надмалих висотах. Коштує близько 5 мільйонів доларів. А РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М" — це мобільна багатофункціональна РЛС, що використовується для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей, а також може інтегруватися з іншими радарами комплексу для кращої точності.

