Такой программы нет ни у кого: Зеленский сказал, как Украина защищает небо
- Украина имеет уникальную систему защиты воздушного пространства, включающую различные виды дронов и мобильные огневые группы.
- Президент Зеленский отметил, что ни одна другая страна не имеет подобной программы из-за отсутствия опыта.
Украина имеет уникальную систему защиты воздушного пространства. Противовоздушная оборона сейчас сочетает различные виды дронов и мобильно огневые группы.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, передает 24 Канал.
В чем уникальность украинской ПВО?
Владимир Зеленский рассказал, что Украина использует комплексный подход к защите неба от вражеских целей.
Сейчас противовоздушная оборона включает мобильные огневые группы, разведывательные и ударные дроны, дроны-перехватчики, а также другие типы вооружения.
По словам президента, все эти элементы работают как одна "программа мультизащиты" и в других странах нет похожего опыта.
Такой программы нет ни у кого, потому что никто в такой массовой сухопутной войне, и не только сухопутной, не участвовал. Это самая большая за последние сто лет,
– сказал лидер Украины.
Зеленский уточнил, что это самая большая война за это время учитывая ее технологичность.
Последние заявления по усилению ПВО
2 ноября стало известно, что дополнительные системы Patriot от Германии уже доставлены в Украину. Их точное количество не разглашается.
Бывший генсек НАТО, заявил, что соседние с Украиной государства, должны размещать у себя ПВО и ПРО для перехвата российских целей над Украиной. По мнению Андерса Фога Расмуссена, это покажет России, что удары по этим странам будут атакой на весь Альянс.
Президент Владимир Зеленский планирует приобрести у США 27 систем Patriot. Страны Европы могут временно передать Украине свои комплексы