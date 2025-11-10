Такої програми немає ні в кого: Зеленський сказав, як Україна захищає небо

Україна має унікальну систему захисту повітряного простору. Протиповітряна оборона наразі поєднує різні види дронів та мобільно вогневі групи.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, передає 24 Канал.

У чому унікальність української ППО?

Володимир Зеленський розповів, що Україна використовує комплексний підхід до захисту неба від ворожих цілей.

Наразі протиповітряна оборона включає мобільні вогневі групи, розвідувальні та ударні дрони, дрони-перехоплювачі, а також інші типи озброєння.

За словами президента, всі ці елементи працюють як одна "програма мультизахисту" і в інших країнах немає схожого досвіду.

Такої програми немає ні у кого, тому що ніхто в такій масовій сухопутній війні, і не тільки сухопутній, не брав участь. Це найбільша за останні сто років,

– сказав лідер України.

Зеленський уточнив, що це найбільша війна за цей час з огляду на її технологічність.

Останні заяви щодо посилення ППО