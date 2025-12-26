Гражданин Кыргызстана хотел убить офицера ГУР: в Киеве поймали киллера ФСБ

СБУ поймала в Киеве киллера российского ФСБ. Он пытался убить офицера ГУР МО Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о покушении на жизнь представителя ГУР?

Агент хотел ликвидировать украинского воина прямо в центральной части Киева в одном из заведений.

Его задержали с поличным как раз в момент, когда достал пистолет и целился в военного.

Агенту 28 лет. Он гражданин Республики Кыргызстан.

"Был завербован ФСБ во время отбывания наказания за грабеж на территории РФ. Иностранец согласился выполнять преступные задачи в ущерб безопасности Украины", – рассказали в Николаевской областной прокуратуре.

В Украину мужчина прибыл как турист.

Сначала остановился в Первомайске на Николаевщине, где купил несколько смартфонов и SIM-карты. Их он регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.

Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами,

– рассказали в СБУ.

За убийство офицера россияне обещали мужчине 50 тысяч долларов и легализацию в одной из стран ЕС.

"На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", – добавили в СБУ.

Иностранцу сообщили о подозрении по нескольким статьям: законченное покушение на умышленное убийство, пособничество государству-агрессору и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас российский агент под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

