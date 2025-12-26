Громадянин Киргизстану хотів вбити офіцера ГУР: у Києві спіймали кілера ФСБ

СБУ спіймала у Києві кілера російської ФСБ. Він намагався вбити офіцера ГУР МО України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також "Теща гарувала на заробітках": у топ-посадовця СБУ знайшли майно на 12 мільйонів доларів

Що відомо про замах на життя представника ГУР?

Агент хотів ліквідувати українського воїна просто в центральній частині Києва в одному із закладів.

Його затримали на гарячому якраз у момент, коли дістав пістолет і цілився у військового.

Агенту 28 років. Він громадянин Республіки Киргизстан.

"Був завербований ФСБ під час відбування покарання за грабіж на території РФ. Іноземець погодився виконувати злочинні завдання на шкоду безпеці України", – розповіли у Миколаївській обласній прокуратурі.

До України чоловік прибув як турист.

Спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині, де купив декілька смартфонів та SIM-карти. Їх він регулярно змінював для законспірованих сеансів зв'язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями,

– розповіли в СБУ.

За вбивство офіцера росіяни обіцяли чоловіку 50 тисяч доларів та легалізацію в одній з країн ЄС.

"На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ", – додали у СБУ.

Іноземцю повідомили про підозру за декількома статтями: закінчений замах на умисне вбивство, пособництво державі-агресору та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі російський агент під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші подібні випадки