Сотрудник ISW исказил карту боевых действий в Украине, чтобы выиграла нужная "ставка", – СМИ

15 ноября на игровой платформе Polymarket пользователи в реальном времени делали ставки на ход боев за Мирноград, что в Донецкой области. Если бы россияне захватили город до вечера, то некоторые участники выиграли бы огромную сумму средств. Враг населенный пункт не взял, но те, кто поставил на падение города, все равно победили.

Это стало возможным благодаря тому, что на карте Института изучения войны кто-то из работников обозначил, что Россия контролирует важный перекресток в городе, хотя это не соответствовало действительности, передает 24 Канал с ссылкой на Responsible Statecraft.

Как сотрудник ISW помог игрокам, делающим ставки на войну в Украине, выиграть деньги?

Дело в том, что Polymarket обычно использует именно карты ISW для определения результата ставок.

Вскоре после того, как "победителям" выплатили деньги, ложные данные исчезли с карты.

17 ноября ISW сообщил, что на карту внесли "обманчивую и несанкционированную" правку.

На следующий день с их сайта исчезло имя одного из аналитиков, который работал над обновлением карт.

По данным RS, аналитика уволили, но неизвестно, был ли он причастен к ставкам.

Игроки Polymarket возмутились и заявили, что ISW серьезно подорвал свою репутацию. В то же время в соцсетях их самих критиковали за то, что они вообще делают ставки на войну.

В ISW заявили, что знают о попытках использовать их карты для азартных прогнозов, но категорически это не поддерживают.

Были ли другие случаи вмешательства аналитиков в карты ради ставок – неизвестно.

Некоторые пользователи Polymarket вспоминали подозрительную ситуацию 29 октября, когда ISW обозначил якобы захват россиянами железной дороги в Купянске – перед самым объявлением результатов ставок. Другие карты, например DeepState или Liveuamap, тогда такого не подтверждали, а бои на том участке продолжались еще несколько дней.

Что известно о ситуации в Мирнограде Донецкой области?