Это стало возможным благодаря тому, что на карте Института изучения войны кто-то из работников обозначил, что Россия контролирует важный перекресток в городе, хотя это не соответствовало действительности, передает 24 Канал с ссылкой на Responsible Statecraft.
Смотрите также Боец ВСУ из Британии назвал главную опасность мирного плана США
Как сотрудник ISW помог игрокам, делающим ставки на войну в Украине, выиграть деньги?
Дело в том, что Polymarket обычно использует именно карты ISW для определения результата ставок.
Вскоре после того, как "победителям" выплатили деньги, ложные данные исчезли с карты.
17 ноября ISW сообщил, что на карту внесли "обманчивую и несанкционированную" правку.
На следующий день с их сайта исчезло имя одного из аналитиков, который работал над обновлением карт.
По данным RS, аналитика уволили, но неизвестно, был ли он причастен к ставкам.
Игроки Polymarket возмутились и заявили, что ISW серьезно подорвал свою репутацию. В то же время в соцсетях их самих критиковали за то, что они вообще делают ставки на войну.
В ISW заявили, что знают о попытках использовать их карты для азартных прогнозов, но категорически это не поддерживают.
Были ли другие случаи вмешательства аналитиков в карты ради ставок – неизвестно.
Некоторые пользователи Polymarket вспоминали подозрительную ситуацию 29 октября, когда ISW обозначил якобы захват россиянами железной дороги в Купянске – перед самым объявлением результатов ставок. Другие карты, например DeepState или Liveuamap, тогда такого не подтверждали, а бои на том участке продолжались еще несколько дней.
Что известно о ситуации в Мирнограде Донецкой области?
- Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Украинские защитники отошли с позиций за 5 – 7 километров от Покровска из-за невозможности ротации и проникновения врага.
- По словам главкома Сырского, Мирноград не окружен. Логистика в городе действительно затруднена, но осуществляется.
- Оккупанты на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. По словам генерала, сейчас там находится уже 156 тысяч российских солдат.
- В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просачиваться в северную часть города, пользуясь туманом. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.