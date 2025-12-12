Это стало возможным благодаря тому, что на карте Института изучения войны кто-то из работников обозначил, что Россия контролирует важный перекресток в городе, хотя это не соответствовало действительности, передает 24 Канал с ссылкой на Responsible Statecraft.

Как сотрудник ISW помог игрокам, делающим ставки на войну в Украине, выиграть деньги?

Дело в том, что Polymarket обычно использует именно карты ISW для определения результата ставок.

Вскоре после того, как "победителям" выплатили деньги, ложные данные исчезли с карты.

17 ноября ISW сообщил, что на карту внесли "обманчивую и несанкционированную" правку.

На следующий день с их сайта исчезло имя одного из аналитиков, который работал над обновлением карт.

По данным RS, аналитика уволили, но неизвестно, был ли он причастен к ставкам.

Игроки Polymarket возмутились и заявили, что ISW серьезно подорвал свою репутацию. В то же время в соцсетях их самих критиковали за то, что они вообще делают ставки на войну.

В ISW заявили, что знают о попытках использовать их карты для азартных прогнозов, но категорически это не поддерживают.

Были ли другие случаи вмешательства аналитиков в карты ради ставок – неизвестно.

Некоторые пользователи Polymarket вспоминали подозрительную ситуацию 29 октября, когда ISW обозначил якобы захват россиянами железной дороги в Купянске – перед самым объявлением результатов ставок. Другие карты, например DeepState или Liveuamap, тогда такого не подтверждали, а бои на том участке продолжались еще несколько дней.

