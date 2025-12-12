Це стало можливим завдяки тому, що на карті Інституту вивчення війни хтось із працівників позначив, що Росія контролює важливе перехрестя у місті, хоча це не відповідало дійсності, передає 24 Канал із посиланням на Responsible Statecraft.

Як співробітник ISW допоміг гравцям, що роблять ставки на війну в Україні, виграти гроші?

Спраава тому, що Polymarket зазвичай використовує саме карти ISWдля визначення результату ставок.

Незабаром після того, як "переможцям" виплатили гроші, хибні дані зникли з карти.

17 листопада ISW повідомив, що на карту внесли "оманливу й несанкціоновану" правку.

Наступного дня з їхнього сайту зникло ім'я одного з аналітиків, який працював над оновленням карт.

За даними RS, аналітика звільнили, але невідомо, чи був він причетний до ставок.

Гравці Polymarket обурилися і заявили, що ISW серйозно підірвав свою репутацію. Водночас у соцмережах їх самих критикували за те, що вони взагалі роблять ставки на війну.

В ISW заявили, що знають про спроби використовувати їхні карти для азартних прогнозів, але категорично це не підтримують.

Чи були інші випадки втручання аналітиків у карти заради ставок – невідомо.

Деякі користувачі Polymarket згадували підозрілу ситуацію 29 жовтня, коли ISW позначив нібито захоплення росіянами залізниці в Куп'янську – перед самим оголошенням результатів ставок. Інші карти, як-от DeepState чи Liveuamap, тоді такого не підтверджували, а бої на тій ділянці тривали ще кілька днів.

