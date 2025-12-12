Це стало можливим завдяки тому, що на карті Інституту вивчення війни хтось із працівників позначив, що Росія контролює важливе перехрестя у місті, хоча це не відповідало дійсності, передає 24 Канал із посиланням на Responsible Statecraft.
Дивіться також Боєць ЗСУ з Британії назвав головну небезпеку мирного плану США
Як співробітник ISW допоміг гравцям, що роблять ставки на війну в Україні, виграти гроші?
Спраава тому, що Polymarket зазвичай використовує саме карти ISWдля визначення результату ставок.
Незабаром після того, як "переможцям" виплатили гроші, хибні дані зникли з карти.
17 листопада ISW повідомив, що на карту внесли "оманливу й несанкціоновану" правку.
Наступного дня з їхнього сайту зникло ім'я одного з аналітиків, який працював над оновленням карт.
За даними RS, аналітика звільнили, але невідомо, чи був він причетний до ставок.
Гравці Polymarket обурилися і заявили, що ISW серйозно підірвав свою репутацію. Водночас у соцмережах їх самих критикували за те, що вони взагалі роблять ставки на війну.
В ISW заявили, що знають про спроби використовувати їхні карти для азартних прогнозів, але категорично це не підтримують.
Чи були інші випадки втручання аналітиків у карти заради ставок – невідомо.
Деякі користувачі Polymarket згадували підозрілу ситуацію 29 жовтня, коли ISW позначив нібито захоплення росіянами залізниці в Куп'янську – перед самим оголошенням результатів ставок. Інші карти, як-от DeepState чи Liveuamap, тоді такого не підтверджували, а бої на тій ділянці тривали ще кілька днів.
Що відомо про ситуацію у Мирнограді на Донеччині?
- Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Українські захисники відійшли з позицій за 5 – 7 кілометрів від Покровська через неможливість ротації та проникнення ворога.
- За словами головкома Сирського, Мирноград не оточений. Логістика у місті справді ускладнена, але здійснюється.
- Окупанти на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. За словами генерала, наразі там перебуває вже 156 тисяч російських солдатів.
- У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.