Співробітник ISW спотворив карту бойових дій в Україні, щоб виграла потрібна "ставка", – ЗМІ

15 листопада на ігровій платформі Polymarket користувачі у реальному часі робили ставки на перебіг боїв за Мирноград, що на Донеччині. Якби росіяни захопили місто до вечора, то деякі учасники виграли б велетенську суму коштів. Ворог населений пункт не взяв, але ті, хто поставив на падіння міста, однаково перемогли.

Це стало можливим завдяки тому, що на карті Інституту вивчення війни хтось із працівників позначив, що Росія контролює важливе перехрестя у місті, хоча це не відповідало дійсності, передає 24 Канал із посиланням на Responsible Statecraft.

Як співробітник ISW допоміг гравцям, що роблять ставки на війну в Україні, виграти гроші?

Спраава тому, що Polymarket зазвичай використовує саме карти ISWдля визначення результату ставок.

Незабаром після того, як "переможцям" виплатили гроші, хибні дані зникли з карти.

17 листопада ISW повідомив, що на карту внесли "оманливу й несанкціоновану" правку.

Наступного дня з їхнього сайту зникло ім'я одного з аналітиків, який працював над оновленням карт.

За даними RS, аналітика звільнили, але невідомо, чи був він причетний до ставок.

Гравці Polymarket обурилися і заявили, що ISW серйозно підірвав свою репутацію. Водночас у соцмережах їх самих критикували за те, що вони взагалі роблять ставки на війну.

В ISW заявили, що знають про спроби використовувати їхні карти для азартних прогнозів, але категорично це не підтримують.

Чи були інші випадки втручання аналітиків у карти заради ставок – невідомо.

Деякі користувачі Polymarket згадували підозрілу ситуацію 29 жовтня, коли ISW позначив нібито захоплення росіянами залізниці в Куп'янську – перед самим оголошенням результатів ставок. Інші карти, як-от DeepState чи Liveuamap, тоді такого не підтверджували, а бої на тій ділянці тривали ще кілька днів.

Що відомо про ситуацію у Мирнограді на Донеччині?