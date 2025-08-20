Ночью на Полтавщине звучала радиационная тревога: что произошло
- Ночью 20 августа на Полтавщине была объявлена радиационная тревога.
- Местные власти объяснили, что произошло.
Ночью 20 августа на Полтавщине объявляли тревогу. В частности, в регионе была объявлена именно радиационная угроза.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА и руководителя Владимира Когута.
Почему на Полтавщине объявляли радиационную тревогу?
Отметим, что в 04:32 в телеграмм-каналах местной власти появилось сообщение, где сообщалось о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось около 1 минуты – с 04:32 по 04:33.
Объявление радиационной угрозы на Полтавщине / Скриншот
В то же время, в Воздушных силах на тот момент информировали об угрозе для региона ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.
Уже утром глава ОВА Владимир Когут обратился к жителям области и объяснил, почему включали радиационную тревогу.
По его словам, ночью в системе оповещения произошел технический сбой и объявление радиационной угрозы было ошибочным.
Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза,
– сообщил он.
Какие регионы атаковали россияне ночью?
- В ночь на 20 августа "Шахеды" атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Есть повреждения, возникли пожары.
- Также этой ночью россияне нанесли массированный удар по Ахтырской общине в Сумской области. Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары. В результате атаки есть пострадавшие.