20 августа, 09:08
Ночью на Полтавщине звучала радиационная тревога: что произошло

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Ночью 20 августа на Полтавщине была объявлена радиационная тревога.
  • Местные власти объяснили, что произошло.

Ночью 20 августа на Полтавщине объявляли тревогу. В частности, в регионе была объявлена именно радиационная угроза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА и руководителя Владимира Когута.

Почему на Полтавщине объявляли радиационную тревогу?

Отметим, что в 04:32 в телеграмм-каналах местной власти появилось сообщение, где сообщалось о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось около 1 минуты – с 04:32 по 04:33.


Объявление радиационной угрозы на Полтавщине / Скриншот

В то же время, в Воздушных силах на тот момент информировали об угрозе для региона ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.

Уже утром глава ОВА Владимир Когут обратился к жителям области и объяснил, почему включали радиационную тревогу.

По его словам, ночью в системе оповещения произошел технический сбой и объявление радиационной угрозы было ошибочным.

Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза,
– сообщил он.

Какие регионы атаковали россияне ночью?

  • В ночь на 20 августа "Шахеды" атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Есть повреждения, возникли пожары.
  • Также этой ночью россияне нанесли массированный удар по Ахтырской общине в Сумской области. Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары. В результате атаки есть пострадавшие.