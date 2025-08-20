Вночі на Полтавщині лунала радіаційна тривога: що сталося
- Вночі 20 серпня на Полтавщині була оголошена радіаційна тривога.
- Місцева влада пояснила, що сталося.
Вночі 20 серпня на Полтавщині оголошували тривогу. Зокрема, в регіоні було оголошено саме радіаційну загрозу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Полтавської ОВА та очільника Володимира Когута.
Чому на Полтавщині оголошували радіаційну тривогу?
Зазначимо, що о 04:32 в телеграм-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення, де сповіщалося про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало близько 1 хвилини – з 04:32 по 04:33.
Водночас, в Повітряних силах на той момент інформували про загрозу для регіону ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.
Вже зранку глава ОВА Володимир Когут звернувся до жителів області та пояснив, чому вмикали радіаційну тривогу.
За його словами, вночі в системі оповіщення стався технічний збій і оголошення радіаційної загрози було помилковим.
Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза,
– повідомив він.
Які регіони атакували росіяни вночі?
- В ніч на 20 серпня "Шахеди" атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одещини. Є ушкодження, виникли пожежі.
- Також цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі. Внаслідок атаки є постраждалі.