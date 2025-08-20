Вночі 20 серпня на Полтавщині оголошували тривогу. Зокрема, в регіоні було оголошено саме радіаційну загрозу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Полтавської ОВА та очільника Володимира Когута.

Чому на Полтавщині оголошували радіаційну тривогу?

Зазначимо, що о 04:32 в телеграм-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення, де сповіщалося про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало близько 1 хвилини – з 04:32 по 04:33.



Оголошення радіаційної загрози на Полтавщині / Скриншот

Водночас, в Повітряних силах на той момент інформували про загрозу для регіону ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.

Вже зранку глава ОВА Володимир Когут звернувся до жителів області та пояснив, чому вмикали радіаційну тривогу.

За його словами, вночі в системі оповіщення стався технічний збій і оголошення радіаційної загрози було помилковим.

Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза,

– повідомив він.

Які регіони атакували росіяни вночі?