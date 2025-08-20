Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА и руководителя Владимира Когута.

Смотрите также В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы

Почему на Полтавщине объявляли радиационную тревогу?

Отметим, что в 04:32 в телеграмм-каналах местной власти появилось сообщение, где сообщалось о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось около 1 минуты – с 04:32 по 04:33.



Объявление радиационной угрозы на Полтавщине / Скриншот

В то же время, в Воздушных силах на тот момент информировали об угрозе для региона ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.

Уже утром глава ОВА Владимир Когут обратился к жителям области и объяснил, почему включали радиационную тревогу.

По его словам, ночью в системе оповещения произошел технический сбой и объявление радиационной угрозы было ошибочным.

Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза,

– сообщил он.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами": где была угроза обстрела

Какие регионы атаковали россияне ночью?