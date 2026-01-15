Есть вероятность, что Россия запустит "Орешник" в ближайшее время, –военный

Мониторинговые каналы сообщают, что в ближайшее время Россия может еще раз ударить ракетой "Орешник" по Украине. Подтверждений этому нет, но и отвергать эту информацию нельзя.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что вероятность такая существует. Была информация об активности врага на полигоне "Капустин Яр". В любом случае нужно быть к этому готовыми.

Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Чего боится Россия?

По мнению Мусиенко, потенциальная атака может произойти до Всемирного экономического форума в Давосе, который начнется 19 января. Уже даже были сообщения от СМИ, что Зеленский и Трампа подпишут соглашение о послевоенном "восстановлении" Украины на 800 миллиардов долларов. Но пока подтверждения этому нет.

Также предыдущий удар "Орешником" вполне мог быть реакцией врага на разговоры о размещении западных войск в Украине. Кремль хочет запугать Запад.

Путин делает все возможное, чтобы сорвать процесс по согласованию гарантий безопасности для нас. Поэтому не стоит исключать вероятность, что враг еще раз попытается ударить "Орешником",

– сказал Мусиенко.

Удар "Орешником" по Львовской области: коротко