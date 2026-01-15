Є ймовірність, що Росія запустить "Орешник" найближчим часом, – військовий 

Моніторингові канали повідомляють, що найближчим часом Росія може ще раз вдарити ракетою "Орешник" по Україні. Підтверджень цьому немає, але й відкидати цю інформацію не можна.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що ймовірність така існує. Була інформація про активність ворога на полігоні "Капустин Яр". У будь-якому випадку потрібно бути до цього готовими.

Чого боїться Росія?

На думку Мусієнка, потенційна атака може статися до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який розпочнеться 19 січня. Вже навіть були повідомлення від ЗМІ, що Зеленський і Трампа підпишуть угоду про післявоєнне "відновлення" України на 800 мільярдів доларів. Але поки підтвердження цьому немає.

Також попередній удар "Орешником" цілком міг бути реакцією ворога на розмови про розміщення західних військ в Україні. Кремль хоче залякати Захід.

Путін робить усе можливе, щоб зірвати процес з узгодження гарантій безпеки для нас. Тому не варто відкидати ймовірність, що ворог ще раз спробує вдарити "Орешником",

– сказав Мусієнко.

Удар "Орешником" по Львівщині: коротко