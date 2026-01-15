Є ймовірність, що Росія запустить "Орешник" найближчим часом, – військовий
- Існує ймовірність, що Росія може завдати удару ракетою "Орешник" по Україні найближчим часом. Але підтверджень цьому немає.
- Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував нещодавній удар ракетою "Орешник" по Львівщині.
Моніторингові канали повідомляють, що найближчим часом Росія може ще раз вдарити ракетою "Орешник" по Україні. Підтверджень цьому немає, але й відкидати цю інформацію не можна.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що ймовірність така існує. Була інформація про активність ворога на полігоні "Капустин Яр". У будь-якому випадку потрібно бути до цього готовими.
Чого боїться Росія?
На думку Мусієнка, потенційна атака може статися до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який розпочнеться 19 січня. Вже навіть були повідомлення від ЗМІ, що Зеленський і Трампа підпишуть угоду про післявоєнне "відновлення" України на 800 мільярдів доларів. Але поки підтвердження цьому немає.
Також попередній удар "Орешником" цілком міг бути реакцією ворога на розмови про розміщення західних військ в Україні. Кремль хоче залякати Захід.
Путін робить усе можливе, щоб зірвати процес з узгодження гарантій безпеки для нас. Тому не варто відкидати ймовірність, що ворог ще раз спробує вдарити "Орешником",
– сказав Мусієнко.
Удар "Орешником" по Львівщині: коротко
Ввечері 8 січня Росія завдала удару ракетою "Орешник" по Львівщині. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів детальніше про цю атаку.
Україна наразі немає можливостей, щоб збити ракети такого типу. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, чи взагалі можливо знищити таку ракету в повітрі.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський зафіксував цікаву деталь щодо удару по Львівщині. Ймовірно, це не була ракета "Орешник".