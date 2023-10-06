"После взрыва не позвонили ни мне, ни подружке": девушка в Грозе потеряла родителей и бабушку
5 октября оккупанты ударили "Искандером" по селу Гроза Купянского района. Дети слышали взрыв, сидя на уроках.
Журналисты продолжают собирать свидетельства о страшном теракте России в селе Гроза на Харьковщине. В частности в эфире телемарафона два человека рассказали о том, как потеряли родных.
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Россия убивает украинцев
Школьница потеряла маму, папу и бабушку.
Я была на уроке и услышала сильнейший взрыв. Поначалу удивилась, что мне никто не позвонил. Моей подружке тоже, хоть она была одна дома,
– делится девушка.
Татьяна потеряла дочь, зятя и сваху. Пока что нашли тело только зятя.
Прибежал внук и сказал, что кафе разбомбили, нет там ничего живого,
– вспоминает она.
Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщает, что полиция находит только части тел. Впереди – тяжелая работа по идентификации, ведь тела очень изуродованы. Для опознания используют ДНК-экспертизу, однако сейчас установили личности только около 30 погибших из 52.
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Новое о трагедии в селе Гроза
- Местные жители говорят, что в каждом доме будет стоять несколько гробов. В каждой семье есть погибшие, многие дети осиротели.
- Двое детей исчезли после взрыва, их ищут, возможно, они среди неопознанных. Также есть другие пропавшие без вести. Утром стало известно, что погибших стало больше на одного человека, теперь жертв российского обстрела 52.
- Мировое сообщество осуждает это преступление россиян. Сразу в день обстрела несколько мировых лидеров выразили соболезнования украинцам, а в пятницу стало известно, что Австрия вызвала посла России. Там прямо называют атаку по кафе-магазину военным преступлением и говорят: виновные должны ответить.