Журналисты продолжают собирать свидетельства о страшном теракте России в селе Гроза на Харьковщине. В частности в эфире телемарафона два человека рассказали о том, как потеряли родных.

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Россия убивает украинцев

Школьница потеряла маму, папу и бабушку.

Я была на уроке и услышала сильнейший взрыв. Поначалу удивилась, что мне никто не позвонил. Моей подружке тоже, хоть она была одна дома,

– делится девушка.

Татьяна потеряла дочь, зятя и сваху. Пока что нашли тело только зятя.

Прибежал внук и сказал, что кафе разбомбили, нет там ничего живого,

– вспоминает она.

Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщает, что полиция находит только части тел. Впереди – тяжелая работа по идентификации, ведь тела очень изуродованы. Для опознания используют ДНК-экспертизу, однако сейчас установили личности только около 30 погибших из 52.

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