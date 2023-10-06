Журналісти продовжують збирати свідчення про страшний теракт Росії у селі Гроза на Харківщині. Зокрема в ефірі телемарафону двоє людей розповіли про те, як втратили рідних.

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Росія вбиває українців

Школярка втратила маму, тата і бабусю.

Я була на уроці і почула дуже сильний вибух. Спочатку здивувалася, що мені ніхто не подзвонив. Моїй подружці теж, хоч вона була сама вдома,

– ділиться дівчина.

Тетяна втратила дочку, зятя і сваху. Поки що знайшли тіло тільки зятя.

Прибіг онук і сказав, що кафе розбомбили, нема там нічого живого,

– згадує вона.

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов інформує, що поліція знаходить тільки частини тіл. Попереду – важка робота з ідентифікації, адже тіла дуже понівечені. Для упізнання використовують ДНК-експертизу, проте наразі встановили особи тільки близько 30 загиблих із 52.

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Нове про трагедію у селі Гроза