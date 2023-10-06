Журналісти продовжують збирати свідчення про страшний теракт Росії у селі Гроза на Харківщині. Зокрема в ефірі телемарафону двоє людей розповіли про те, як втратили рідних.
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Росія вбиває українців
Школярка втратила маму, тата і бабусю.
Я була на уроці і почула дуже сильний вибух. Спочатку здивувалася, що мені ніхто не подзвонив. Моїй подружці теж, хоч вона була сама вдома,
– ділиться дівчина.
Тетяна втратила дочку, зятя і сваху. Поки що знайшли тіло тільки зятя.
Прибіг онук і сказав, що кафе розбомбили, нема там нічого живого,
– згадує вона.
Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов інформує, що поліція знаходить тільки частини тіл. Попереду – важка робота з ідентифікації, адже тіла дуже понівечені. Для упізнання використовують ДНК-експертизу, проте наразі встановили особи тільки близько 30 загиблих із 52.
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Нове про трагедію у селі Гроза
- Місцеві жителі кажуть, що в кожній хаті стоятимуть декілька трун. У кожній родині є загиблі, багато дітей осиротіли.
- Двоє дітей зникли після вибуху, їх шукають – можливо, вони є серед невпізнаних. Також є інші зниклі безвісти. Ранком стало відомо, що загиблих побільшало на одну людину, тепер жертв російського обстрілу 52.
- Світова спільнота засуджує цей злочин росіян. Одразу в день обстрілу декілька світових лідерів висловили спічуття українцям, а у п'ятницю стало відомо, що Австрія викликала посла Росії. Там прямо називають атаку по кафе-магазину воєнним злочином і кажуть: винні мають відповісти.