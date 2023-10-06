У МЗС Австрії викликали російського посла у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза, що на Харківщині. Внаслідок російської атаки загинули 52 людини.

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Це воєнний злочин

У Міністерстві Австрії наголосили, що цей удар є воєнним злочином.

Винні мають бути притягнуті до відповідальності,

– заявили у відомстві.

Напередодні там також закликали до справедливого покарання за цю атаку, яка є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Також у МЗС Австрії назвали цей обстріл "жахливим" та нагадали, що він забрав життя десятків людей.

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