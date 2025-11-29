В Тернополе снесут многоэтажку, которую частично разрушила российская ракета

Исполнительный комитет Тернополя принял решение о сносе дома на улице Василия Стуса, 8. Ранее в него попала российская ракета.

В результате преступного вражеского удара погибли десятки людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм городского головы Тернополя Сергея Надала.

Дом в Тернополе, в который попала ракета, снесут

Решение принято на основании экспертного заключения и протокола внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернопольской области.

Подтверждено критические повреждения несущих и ограждающих конструкций, что делают восстановление здания невозможным. Исполком также утвердил порядок проведения демонтажных работ, что позволяет начать их в максимально оперативном режиме.

Жителям дома дают возможность ускоренно получить денежную компенсацию в рамках государственной программы "еВідновлення" для приобретения нового жилья.

Что известно об атаке на Тернополь?