У Тернополі знесуть багатоповерхівку, яку частково зруйнувала російська ракета
- Виконком Тернополя ухвалив рішення знести будинок на вулиці Василя Стуса, 8, який постраждав від російської ракети.
- Жителі будинку можуть отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення".
Виконавчий комітет Тернополя ухвалив рішення про знесення будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Раніше у нього влучила російська ракета.
Внаслідок злочинного ворожого удару загинули десятки людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм міського голови Тернополя Сергія Надала.
Будинок у Тернополі, у який влучила ракета, знесуть
Рішення прийняте на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області.
Підтверджено критичні пошкодження несучих і огороджувальних конструкцій, що роблять відновлення будівлі неможливим. Виконком також затвердив порядок проведення демонтажних робіт, що дозволяє розпочати їх у максимально оперативному режимі.
Мешканцям будинку дають можливість прискорено отримати грошову компенсацію в межах державної програми "єВідновлення" для придбання нового житла.
Що відомо про атаку на Тернопіль?
У Тернополі 19 листопада росіяни влучили у житлові дев'ятиповерхівки. Одна з них зруйнувалася з 2 по 9 поверх, інша – горіла.
Унаслідок російської атаки загинуло 35 людей, серед яких 7 дітей, ще 94 особи отримали поранення. Рятувальні роботи тривали 4 доби.
Для удару по Тернополю 19 листопада росіяни використали крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Зазначається, що йдеться про ракету, виготовлену в четвертому кварталі 2025 року.