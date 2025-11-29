У Тернополі знесуть багатоповерхівку, яку частково зруйнувала російська ракета

Виконавчий комітет Тернополя ухвалив рішення про знесення будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Раніше у нього влучила російська ракета.

Внаслідок злочинного ворожого удару загинули десятки людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм міського голови Тернополя Сергія Надала.

Будинок у Тернополі, у який влучила ракета, знесуть

Рішення прийняте на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області.

Підтверджено критичні пошкодження несучих і огороджувальних конструкцій, що роблять відновлення будівлі неможливим. Виконком також затвердив порядок проведення демонтажних робіт, що дозволяє розпочати їх у максимально оперативному режимі.

Мешканцям будинку дають можливість прискорено отримати грошову компенсацію в межах державної програми "єВідновлення" для придбання нового житла.

Що відомо про атаку на Тернопіль?